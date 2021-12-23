Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpek, 4 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı. 22 Aralık 2021 Çarşamba günü bir sitenin bahçesinde oyun oynadığı esnada pitbulların saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş’in, hayati tehlikesi devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıs Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN ASİYE ATEŞ AÇIKLAMASI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "22 Aralık 2021 tarihinde ilimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu Asiye Ateş isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Asiye Ateş, durumunun ağırlaşması sonucu özel hastaneye sevk edildi.

DOKTOR TAHMAZOĞLU: BEYİN DOKUSUNDA ISIRIK İZLERİ GÖZLEMLENDİ

Yoğun bakımdaki Ateş’in önünde 3-4 günlük kritik bir sürecin olduğunu aktaran Tahmazoğlu, “Çocuğun hayati tehlikesi ve genel durumu dün daha kötüydü. Geldiğinde şuuru kapalıydı. Kafasında ve yüz bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuştu. Hatta kemik dokuda, beyin bölgesinde ciddi derecede kemik defekti oluşmuştu. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcuttu. Bir dizi ameliyat ve operasyon geçirdi. Şuanda da genel durumu daha iyi. Şuuru açık. Yani çocuk ilk durumuna göre çok daha iyi. Ancak çocuğun hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Çünkü enfekte yaralar var” dedi.

YÜZ FELCİ VE İŞİTME KAYBI YAŞAYABİLİR

Kız çocuğunun Estetik ve Beyin Cerrahi açısından yeni operasyonlar geçirebileceğini paylaşan Tahmazoğlu, “Daha sonraki süreci zaman gösterecek. Fakat hem kalıcı hasar yönünden hem hayati tehlike yönünden şuanda risk devam ediyor. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Yoğunda bakımda yakın takipte tutacağız. Antibiyotik tedavisi alıyor. Hayati tehlikesi ciddi manada sürüyor. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürüyor Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Hayati tehlikesi süren küçük Asiye’nin yüz felci ve işitme kaybı tehlikesi var.

2 pitbullun saldırdığı küçük kız yaşam savaşı veriyor Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde oynadığı sırada 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Vatandaşların zor ayırdığı köpekler barınağa götürülürken, ağır yaralanan minik kızın hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

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