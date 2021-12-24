Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaşayan 73 yaşındaki S.Y., telefonla kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı. Şüpheliler evli ve 2 çocuk babası olan S.Y.’yi arayarak bilgisini verdikleri banka hesabına 370 bin TL para göndermesini istedi.

370 BİN TL PARA GÖNDERDİ

Kendisini arayanlara inanmadığını söylemesi üzerine dolandırıcılar, S.Y.’ye çağrıyı sonlandırıp 155 Polis hattını aramasını söyledi. Telefonu kapatıp 155’i arayan S.Y.’nin aramasına aynı şahıslar yanıt verdi. Durum böyle olunca şüphelilerin polis olduğuna ikna olan vatandaş, önce 220 bin TL ardından 150 bin TL olmak üzere toplamda 370 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına gönderdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Telefon görüşmesinden yaklaşık 1 saat sonra dolandırıldığını anlayan S.Y., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulundu. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PARALEL HAT ÇEKTİLER

İlk belirlemelere göre şüphelilerin S.Y.’nin telefon konuşmasını gerçekleştirdiği apartman önündeki telefon kutusu üzerinden paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdikleri anlaşıldı. Dolandırıcılık şüphelilerinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meta, dolandırıcıların peşinde: Hepsine dava açtı Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Meta, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp platformlarının adını kullanarak insanları dolandıran hackerlara (bilgisayar korsanı) dava açtı.

10 yaş ve üstüne dikkat: Araçların yaşı arttıkça dolandırıcılık kolaylaşıyor Özellikle eski model araçlarda kilometre saatine müdahale etmek, yeni ve dijital araçlara göre daha kolay. 2. el pazarındaki ortalamaya göre her 500 araçtan 2'sinde benzer durum var.

Dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki İnternet kullanımının hızla artması ile dolandırıcılar tuzaklarını sosyal medyada kurarken, uzmanlar da bilinmeyen e posta bağlantılarını açmamak konusunda vatandaşları uyarıyor. Bilgisayar korsanlarının tuzak linklerle telefon ve bilgisayarınızı ele geçirerek banka hesaplarınızı boşaltması oldukça kolay.