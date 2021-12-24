Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının çıktığı eve giren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3 çocuğun cansız bedenine ulaştı.

KARDEŞ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, yapılan incelemede hayatını kaybeden çocukların 3 yaşındaki Talha Menderes ile 1,5 yaşındaki ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes oldukları belirlendi.

ANNE VE BABA EVDE DEĞİLDİ

Yangın esnasından çocukların babası Talat Menderes ile anneleri Nuriye Menderes'in evde olmadıkları öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Beyoğlu'ndaki yangında 1 kişi hastanelik oldu Beyoğlu’nda 5 katlı binada meydana gelen yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı İstanbul Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın yandaki 2 binaya sıçradı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.