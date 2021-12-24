Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model Renault marka otomobile gözü gibi bakıyor. Aracı garajdan dahi çıkarmayan Öztürk, kaset çalarına kadar tüm parçaları tamamen orijinal olduğunu belirtti. 42 yaşındaki otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor.

“TÜRKİYE GENELİNDE SAYILI KALANLARDAN BİRİ”

Otomobilin Türkiye’de sayılı kalanların arasında olduğunu belirten Emrah Öztürk, "Otomobilimin Türkiye genelinde sayılı kalanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Orijinal olarak 74 bin kilometrede. Hafta sonları kullandığımız bir otomobil.” açıklamasında bulundu.

“SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Otomobil için birçok kişiden teklif aldığını ancak satma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Öztürk, “Biçtiğimiz bir değer yok fakat birçok teklif geliyor. Bu tekliflere ilerde sıcak bakabilirim fakat şu anda satmayı düşünmüyorum. Fakat satacak olsam 200 bin liraya satmayı düşünürdüm. Aracımız orijinal fakat demir zamana dayanmıyor. Demir dayanmadığı gibi boya da dayanmıyor. Bu yüzden sadece komple boyası vardır. Onun haricinde aracımız tamamen orijinal ve güzeldir. Günü geldiği zaman bütün bakımları servis tarafından yapılıyor ve kapalı garajda duruyor" şeklinde konuştu.

“ALDIĞIM ZEVKİ HİÇBİR ARAÇTA ALAMIYORUM”

Arabadan aldığı zevki başka bir şeyde alamadığını söyleyen Emrah Öztürk, "Bindiğimizde kaset çalarından deri koltuğuna kadar her şey anılarımızı tazelemeye yetiyor. Bu arabadan aldığım zevki hiçbir araçta alamıyorum. Bindiğimiz son model otomobillerle kıyaslama şansımız yok, çok farklı bir kulvarda ve keyfi bambaşka.” dedi.

“YOLDA KALMA İHTİMALİ YOK”

Otomobilinin yarı yolda bırakmayacağını ifade eden Öztürk “'Bu araç yolda kalır mı?' diye bir şüpheniz olmasın. Benzini konulduğunda ve bakımları yapıldığında bırakın Türkiye’yi, Almanya olsun Fransa olsun istediğiniz yere gidebilirsiniz. Tek marşta seyahat ettirecek ve sizi çocukluğunuza götürecek tek araçtır diyebilirim" dedi.

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