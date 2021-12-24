Türkiye Gazetesi

Cuma namazını kıldırmak için evden çıkan imam camiye giderken hastanelik oldu. Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşanan olayda Cuma namazını kıldırmak ve hazırlık yapmak üzere İmam Hatip Camii'ne gitmek için yola çıkan imam Ahmet Er’e anayoldan geçtiği esnada M.Ç. yönetimindeki 43 PD 455 plakalı aracın altında kaldı.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan imam Er, yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İmam Er’in sağlık durumunun iyi olduğu, ayağında kırık bulunduğu öğrenildi.



Elektrik kesintisi sonrası ezan okumak için imamdan ilginç çözüm Kastamonu’nun Tosya ilçesinde cami imamı elektrik kesilince aracındaki cihaz sayesinde ezan okudu.



Nevşehirli imam camiyi botanik bahçesine çevirdi Nevşehir'de Ahmet Aydemir isimli imam, 1992 yılından bu yana görev yaptığı camiyi botanik bahçesine çevirdi. 300'den fazla çiçeğin bulunduğu caminin adı da Çiçekli Cami olarak değiştirildi. İmam Aydemir'e geçen yıl, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Uluslararası İyilik Ödülü" verildi.