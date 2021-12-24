Türkiye Gazetesi

Susurluk Davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan, 21 Aralık akşamı İstanbul Kadıköy Kalamış Marina'daki bir restorandan silahlı çatışmaya girdi. Eski özel harekat polisi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Aslan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırılırken 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahıslardan biri serbest bırakıldı. İkisi de adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer zanlı ise tutuklandı.

SUSURLUK DAVASI NEDİR?

3 Kasım 1996'da saat 19:25 sıralarında Balıkesir-Bursa karayolu Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde bir otomobil ile kamyon çarpıştı.

Otomobilin içinde bulunan "Mehmet Özbay" sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile "Melahat Özbay" sahte kimlikli sevgilisi Gonca Us ve direksiyonun başındaki Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ öldü. DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak ise yaralı olarak kurtuldu. Bu kazanın ardından devlet-polis-mafya ilişkileri deşifre oldu. Bazı kesimler bu olayın suikast olduğunu iddia etti.

ÇATLI, ÇOCUKLARININ SÜNNET KİRVESİ

Öte yandan, o zamanlar Ziya Bandırmalıoğlu'nun Çatlı ile ilişkisi bulunduğu ve birçok suçta adı geçtiği ileri sürülmüştü. Susurluk Davası'nda yargılanan Bandırmalıoğlu silah kaçakçılığı suçlamasıyla 4 yıl hapis almıştı. Ayrıca Abdullah Çatllı, Ziya Bandırmalıoğlu'nun çocuklarının sünnetinde kirvelik yapmış, sünnet masraflarını da kendisi karşılamıştı.

Susurluk davası hükümlüsü Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı 90’lı yıllarda faili meçhul birçok cinayette adı geçen Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Susurluk kazası davasının avukatlarından İsmail Kavşut evinde ölü bulundu Susurluk’ta avukatlık yapan İsmail Kavşut (60) bu akşam evinde ölü olarak bulundu.