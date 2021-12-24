Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Milas ilçesinde sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, aracına binip grubun arasına daldı. Bunun üzerine 3 kişi daha yaralandı.



3 KİŞİ KAZADA 2 KİŞİ KAVGADA YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı’nda seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgaya sürücülerin akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre, kavgaya karışanlardan biri araçla grubun arasına daldı. 3 kişi kazada, 2 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olaya karıştığı iddia edilen kişilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.

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