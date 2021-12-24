Türkiye Gazetesi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü ile bu örgüte silah temin eden bir alt gruba yönelik çalışma başlattı.

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Soruşturma kapsamında 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütünün yöneticileri Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca örgüte silah sağladığı tespit edilen alt gruptan da 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 1673 mermi bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Son dakika: 27 ilde eş zamanlı 'Tırpan' operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, Organize suç örgütlerine yönelik 389 şüphelinin yakalanması amacıyla 27 ilde eş zamanlı 'Tırpan' operasyonu başlatıldığını açıkladı.



Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı Diyarbakır'da geçen yıl 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.