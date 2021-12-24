Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi polis tarafından kurtarıldı. Olay, kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Isınmak için kömür sobasını yakan Ünlü ailesinden bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi.



POLİSİN MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve giremeyince bu defa polisten yardım istedi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeyi beklemeden evin pençesinin camını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri anne Zeliha, baba Yaşar ve çocukları Galip Ünlü’yü bir oda da baygın şekilde buldu. Polis ekipleri ilk iş olarak evdeki bütün kapı ve pencereleri açarak evi havalandırdı.



HASTANEYE KALDIRILAN AİLE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ardından sağlık ekipleri şahısları ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi bir aileye ölümden döndürürken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.



Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı balkona çıkararak herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı.



Karabük'te soba gazından zehirlenen çift hastanelik oldu Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yalnız yaşayan yaşlı kadın soba gazından zehirlenerek hayatını kaybetti Denizli’de evde yalnız yaşayan yaşlı kadın karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının baygın halde bulmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.