Türkiye Gazetesi

Ege'de göçmen faciası, tekne battı 2 kişi canından oldu. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, teknede 80'in üzerinde düzensiz göçmen bulunuyordu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Umuda yolculuk feci sonla bitti: 164 göçmen hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 160'dan fazla göçmen hayatını kaybetti.



Madagaskar'da 130 göçmen taşıyan gemi battı: 17 ölü Madagaskar açıklarında bir kargo gemisi battı. Gemide bulunan 130 kaçaktan 17'si öldü. 68 kişi ise hala kayıp.