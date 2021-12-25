Türkiye Gazetesi

Konya'da bir aile evlat acısıyla sarsıldı. Seydişehir ilçesinde oturan ailenin 12 yaşındaki kızları, balkona çıkmasının ardından bir anda dengesini kaybedip 4 kat aşağı düşüp, zemine çakıldı. Hemen hastaneye götürülen talihsiz çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Olay, Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binanın 4. katında meydana geldi. Söz konusu evde oturan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erkan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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