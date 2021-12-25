Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada, Gaziantep'ten Çanakkale istikametine seyir halinde olan sürücü Kasım Çalışkan(48) yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde sürücünün kontrolünden çıktı.
OTOBÜSÜN DEVRİLMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ
Yol kenarındaki çelik bariyerleri yırtarak 50 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki yamaçtan tarlaya uçtu. Sürücünün kontrolü kaybetmesine rağmen devrilmeyen otobüste 33 yolcudan 12'si yaralandı.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansları sevk edildi.
Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
"BÜYÜK ŞOK YAŞADIM"
Kazayı anlatan yolcu Edanur Güngör, "Çanakkale'ye gidiyorduk. Ben uyurken otobüs bariyeri aşıyordu. Büyük şok yaşadım. Yaralılar varmış, can kaybı yok şuan" dedi.
Başakşehir'de okul yolunda feci kaza Başakşehir’de çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı.
Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı, 20'nin üzerinde yaralı olduğu öğrenildi