Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir belediye otobüsü içerisinde çekilen görüntüleri görenler şaşkınlarını gizleyemedi. Otobüste el işi yapan dede yüzleri tebessüm ettirdi. Olaya şahit olan otobüsteki yolcular ise cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

ÖRGÜ ÖRMEYE BAŞLADI

Belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Bir süre geçtikten sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı. Yolcuları şaşırtan o anlar kameraya yansıdı.

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