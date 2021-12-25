Türkiye Gazetesi

Ardahan’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 23,8 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle 126 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü’nün üzeri buz tabakasıyla kaplandı. Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Çıldır Gölü buz tutan yüzeyiyle yerli ve yabancı turisteleri bölgeye çekiyor.

GÖLÜN YÜZEYİ CAM GİBİ OLDU

Güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen gölün yüzeyi donmaya başladı. Cam gibi olan gölün yüzeyinde yürüyen ziyaretçiler hem zorlu hem de keyifli anlar yaşadı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu.

DONMUŞ GÖLÜN ÜZERİNDE ÇAY KEYFİ YAPTILAR

Gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaptı. Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, ''Bugün itibarıyla donan Çıldır gölü buzdan gelinliğini giydi. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Biz de buraya gelen misafirlerimiz ile birlikte göl üzerinde çay keyfi yaptık. Buradan tüm Türkiye’yi bu eşsiz doğayı görmeye davet ederek, masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkartmaya bekliyoruz’’ dedi.

Donmuş nehirde tehlikeli yolculuk Rusya’nın dünyadaki en soğuk yerleşim yerlerinden Yakutistan bölgesinde sürücüler, ölümü göze alarak buz tutmuş Lena nehrinden geçiyor.