Senirkent ilçesinde yeni askerden gelen 21 yaşındaki Belya Selçuk ve 50 yaşındaki annesi Havva Selçuk, Senirkent’te ikamet eden kızının evine misafirliğe gittiler.
Bir süre sonra eniştesine ait tüfekle oynamaya başlayan Belya Selçuk, tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu annesi Havva Selçuk’u başından vurdu. Havva Selçuk olay yerinde hayatını kaybetti.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, 21 yaşındaki Belya Selçuk’u gözaltına aldı.
Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan sağlık ekipleri ise Havva Selçuk’un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Havva Selçuk’un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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