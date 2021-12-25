Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 44 gün önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş taş, sopa, demir, keser, kazma sapının kullanıldığı kavgada birkaç kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

BARIŞ KISA SÜRDÜ

Büyüklerin araya girmesi ile iki grup barıştırılmıştı. Barıştırılan iki grup bugün Rıza Yalçın Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştu. Yaşanan kavgada iki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadı. Kavganın yaşandığı yerde servis bekleyen vatandaşlar da korkudan etrafa koşuşturdu. Kavga esnasında kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi ise anbean kameraya yansıdı.

1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Trafikte kavga çıktı, araçla tartıştığı grubun arasına daldı: 5 yaralı Milas'ta trafikte çıkan kavga sonrası şahıslardan biri araçla grubun arasına dalmasının ardından 5 kişi yaralandı.

Susurluk davası hükümlüsü Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı 90’lı yıllarda faili meçhul birçok cinayette adı geçen Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu’nun öldürüldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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