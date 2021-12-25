Türkiye Gazetesi

Kuşadası'nda mahallede işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

Ferhat Doğan (25) isimli işçi toprak altında kalırken, diğer işçiler kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkarabilmek için çalışma başlattı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAAT SÜRDÜ

Kuşadası Belediyesi'nin de kepçelerle destek verdiği yaklaşık 4 saat süren hummalı çalışmanın ardından işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölüm haberini alan Doğan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, işçinin cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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