Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana gelen kazada Uğur Atalan (36) idaresindeki Hyundai marka minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbil Aktaş feci şekilde can verdi.

Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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