Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



Sabah 06.00-12.00

Marmara’da hava parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ege’de parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Akdeniz’de hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.



Öğle 12.00-18.00

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van’da 5, Hakkâri’de 6, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 0 derece olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi fazla dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.



Akşam 18:00-24:00

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu 'kar' uyarısı Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı 6 derece daha düşüyor... Karadeniz'le beraber 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.