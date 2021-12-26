Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Budaklı köyünde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşmüş durumda. Kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı ahırlarda tutulan mandalar, süt veriminde artış sağladığı düşüncesiyle belli aralıklarla kaplıca suyunda yıkanıyor.

SAATLERCE SUDA KALIYORLAR

Kış şartlarının sert geçmesinden dolayı kaldıkları ağırlarda kirlenen mandalar, kaplıcaya temizlenmeye götürülüyor. Nemrut Dağı’nın hemen eteklerinde bulunan kaplıcada mandalar kışın soğuğuna aldırış etmeksizin 40 dereceyi bulan sıcak suda saatlerce kalıyor.

EKSİ 20 DERECEDE SUYA GİRİYORLAR

Sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede, etrafı karla kaplı kaplıcaya getirilen mandalarda suya alıştıkları için kaplıcayı görür görmez adeta koşarak suya giriyorlar.

EĞLENCE MEKANI HALİNE GELDİ

Mandalarla kaplıcaya giren gençler ise hem mandaları yıkıyor hem de onlarla beraber eğleniyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

SÜT VERİMİNİ ARTTIRIYOR

Kış aylarında haftanın en az iki günü düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Muhammed Tören, kış boyunca ahırda kalan hayvanların kaplıcaya girerek hem temizlenip hem de stres attıklarını da sözlerine ekledi.

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