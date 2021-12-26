Türkiye Gazetesi

2021 yılının son hafta sonunda turizm kenti Antalya’da güneşli bir hava yaşandı. Hava sıcaklığı sabah 10 derece ölçülürken deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi buldu. Antalya’da nem oranıysa yüzde 51 olarak kaydedildi.

KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE DENİZE GİRDİLER

Sabahın ilk ışıklarıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar Bey Dağları’ndaki kar manzarasının eşliğinde denize girdi. Akdeniz’in berrak sularında kulaç atan vatandaşlar, uzun süre denizden çıkmadı. Sahildeki bazı vatandaşlarsa balık tutmayı tercih etti.

Aslan 7 maç sonra kazandı: Galatasaray 2-0 Antalyaspor Süper Lig'in 19. ve ligin ilk devresinin son maçında 7 haftadır kazanamayan Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Fatih Terimsiz sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçta 'gitti bitti' denilen ligde umuda tutundu. Cimbom'un diğer golünü ise sahaya kaptan çıkan Feghouli kaydetti.