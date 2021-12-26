Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde İstasyon Mahallesi Marmaray Durağında meydana gelen olayda N.Z.Ç idaresindeki halk otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ara sokaktan çıkmakta olan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken otobüs ise durağa çarparak durabildi. Durakta bekleyen 3 yolcu ise otobüsün altında sıkıştı.

“ÇOK SÜRATLİYDİ”

Kazanın şokuyla otobüs şoförü önce kaçtı sonra olay yerine tekrar döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi’ne bir tanesi ise Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü olan Mehmet Yerlikaya kazayı, “Çok süratliydi. Ben ara sokaktan çıktım. Hiç fren yapmadan üzerime doğru gelip bana çarptı. Sonra da kaçtı” sözleriyle anlattı.

Belediye otobüsündeki yaşlı amcayı görenler tebessüm etti Bursa'da bir belediye otobüsünde örgü ören yaşlı adam görenler şaşırarak tebessüm etti.