Türkiye Gazetesi

Yıldırım ilçesinde arkadaşları ile buluşan 14 yaşındaki Burak A. ve 13 yaşındaki İsmail K. dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarında getirdikleri şişelere dezenfektan doldurdu.

Daha sonra çocuk parkına giden arkadaşlar burada şakalaşmaya başladı.

ARKADAŞINI ATEŞE VERDİ

Bir süre sonra İsmail K. yanında bulunan dezenfektan dolu şişeyi, Burak A.'nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

Gencin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti. Vücudunda ağır yanık oluşan Burak A., olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Burak A.'nın 14 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi yarın toprağa verilecek.

El dezenfektanı kullanıp çakmak çakınca… İngiltere’nin Newcastle şehrinde taksicilik yapan Brian Hutchinson, müşterisini bıraktıktan sonra ellerini dezenfektanla bir güzel yıkadı.