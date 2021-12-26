Türkiye Gazetesi

Rusya'da yaşayan Maria Maltsev (23), 3 yıl önce ailesiyle birlikte tatil için Antalya Belek'e geldi. Maria, otelde resepsiyon bölümünde çalışan Batmanlı Veysel Üzümcü (23) ile tanıştı. Arkadaşlıklarını tatil sonrasında da sürdüren ikili, zamanla evlenmeye karar verdi. Tekrar Türkiye'ye gelen Maria, İslam dinini öğrenerek kendi isteği ile Müslüman oldu.

"TÜRK USULÜ DÜĞÜN"

Ardından çift Türk örf ve geleneklerine uygun olarak şehirdeki bir otelde gerçekleştirilen düğün merasimi ile dünyaevine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende renkli görüntüler oluştu.

"BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ"

Maria, Veysel ile tanıştıktan sonra Türkiye'yi daha çok sevdiğini ve burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Üzümcü de "Maria ile birbirimize aşığız" dedi.

"DARISI BÜTÜN BEKARLARIN BAŞINA"

Damadın babası Zübeyir Üzümcü ise Oğlu Veysel'in mutluluğu Maria ile bulduğunu vurgulayarak "Zamanla birbirlerini tanıyıp kaynaştılar ve Maria Müslüman olup oğlumla evlendi, sevinçliyiz. Darısı bütün bekarların başına." ifadelerini kullandı.

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