Türkiye Gazetesi

Düzce'deki fabrika yangınına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat bölümüne de sıçradı.



Düzce ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.





İzmir'de yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti İzmir'de bir evde başlayan yangın kısa sürede büyürken, evdeki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, küçük çocukların hayatını kaybettiği öğrenildi.



Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı İstanbul Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın yandaki 2 binaya sıçradı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.