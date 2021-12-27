Türkiye Gazetesi

İzmit ilçesinde daha önceden aralarında alacak-verecek meselesinden husumet olduğu öğrenilen kalabalık iki grup, sokak üzerinde karşı karşıya geldi.

Tartışmaya başlayan kalabalık grup, kavga etmeye başladı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavganın daha da büyümesi üzerine şahıslar birbirlerine bıçak çekti. Kavga sırasında M.C. ve E.A. isimli 2 şahıs yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan E.A., tedavi edilmek üzere Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken M.C ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayın yaşandığı sokakta Volkswagen marka otomobil lastikleri patlamış ve camları kırılmış bir halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Her iki yaralının da müşteki olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Husumetlisi yerine sokaktan geçen iki kişiyi vurdu, 'Hastane masraflarını karşılarım' dedi Kocaeli'nde husumetlisini vurmak isterken kazara sokaktaki 2 kişi yaralayan adam mahkemede; 'Hastane masraflarını karşılarım' dedi...

Yolda karşılaştığı husumetlisine kurşun yağdırdı Malatya'da aralarında daha önceden küfürleşme yüzünden husumet olan iki kişi yolda karşılaştı, taraflardan biri diğerine kurşun yağdırdı.

Husumetli aileler hastanede birbirine girdi: Yaralılar var Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde, daha önce kız isteme nedeniyle husumetli olan 2 farklı aile fertleri arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.