Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Kadınlar hayran oldukları oyuncuların, oynadıkları film ya da dizilerde kendileriyle özdeşleşen takı, toka, makyaj malzemesi ya da bir kıyafetine ulaşmak istiyor. Televizyon dizilerinin kuyumcular için de çok önemli bir pazar oluşturması kaçınılmaz. Örneğin bir takının anlık görülmesi bile kadın izleyiciler tarafından peşine düşülmesi için yeterli olurken bu takılar ise yok satıyor. Hatta yurt dışında yayınlanan Türk dizileri sebebiyle dünyanın dört bir yanından birçok kadın da takıların izinden Türkiye’ye ulaşıyor.

"HÜRREM YÜZÜĞÜ" 1 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Geçmişte bunun birçok örneğine şahit olduk. Hürrem Sultan karakterinin parmağında taşıdığı yüzük, bir dönem takı sektöründe çalışan esnafın ekmeğine âdeta yağ sürdü. Hürrem Sultan’ın göz alıcı güzellikteki yüzüğüne o kadar çok talep geldi ki kuyumcular çareyi dükkânlarının vitrinine “Hürrem yüzüğü gelmiştir” yazmakta buldu. Bir dönem çok sayıda kadın Osmanlı motiflerini taşıyan, doğal taşlı, iri gümüş yüzükler tercih etti. Yüzük 1 milyondan fazla sattı.

Pazar tezgâhlarında da hemen hemen çoğu kişi “Sıla tokası geldi” yazısını da görmüştür. 2006 yılında çekilen bir dizide başrol oyuncusunun saçından çıkmayan toka bir anda meşhur olmuş, tüm kadınlar her yerde o tokayı aramıştı. Bunların haricinde “Dicle sürmesi”, “Bihter kolyesi” de hafızalara kazınanlardan oldu.

Pes dedirten olay! 4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler Sakarya'da bir anne baba, 4 aylık bebeklerini araçlarına kitleyip alışverişe gitti.

İnternetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı Pandemi döneminde alışveriş alışkanlıklarımız büyük oranda e-ticaret'e yönlendi. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleştirilirken, internetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı.