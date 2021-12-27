Türkiye Gazetesi

Birçok ünlü isim ve influencer tarafından tercih edilip önerilen bu işlemle kirpikleriniz bir süre tam istediğiniz görüntüye sahip oluyor. Hijyenik bir ortamda yapılması gereken bu işlemin uygulanması ise yaklaşık olarak 30 ila 45 dakika.

İlk olarak kirpik çizginize silikon bir ped yapıştırılıyor ve kirpikleriniz özenle tek tek geriye doğru taranıyor. Elde edilen bu kıvrıklığı korumak için çeşitli solüsyonlar uygulanıyor. Bekleme süresinin ardından keratin yüklemesi yapılıyor. Bu sebeple sadece doğal kirpiklerin köklerine uygulanan bu işlem keratin bakımı olarak da biliniyor.

ETKİSİ 1-2 AY SÜRÜYOR

Eğer seyrek ve hacimsiz görünen kirpik yapısına sahipseniz ya da günlük hayatınızda makyajsız da bakımlı gözükmek istiyorsanız bu işlem sayesinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Etkisi bir iki ay boyunca süren bu işlem ne kadar kadınları cezbetse de “acaba zararı var mı” düşüncesi uzak durmanıza sebep olabiliyor. Kimyasal bir işlem olmasına rağmen hijyen kurallarına uyularak yapıldığında sorun teşkil etmiyor.

Söz konusu göz olduğu için önceliğiniz ödeyeceğiniz ücret değil tabii ki güvenilir bir yerde bilirkişi tercihi olmalı. Hassas bir cildiniz varsa kullanılan ürünlerin gözünüzde çeşitli reaksiyonlara yol açabileceğini de unutmayın.

Eğer arpacık, alerji gibi problemleriniz varsa lifting yaptırmadan önce uzmana danışmanız gerekiyor. Zira uygulanan kimyasal işlemlerle bu problemlerinizin tetikleneceğini göz ardı etmeyin.

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