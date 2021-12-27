Türkiye Gazetesi

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. İlk iş ve okul gününde trafik yüzde 60’ye ulaştı. İşe gitmek üzere yola çıkan araç ve öğrenci servisleri Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Edirne istikametinde ise trafik yer yer durma noktasına geldi.

TRAFİK YÜZDE 50 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde her iki istikamette de artması da beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Trafikte kavga çıktı, araçla tartıştığı grubun arasına daldı: 5 yaralı Milas'ta trafikte çıkan kavga sonrası şahıslardan biri araçla grubun arasına dalmasının ardından 5 kişi yaralandı.