Türkiye Gazetesi

Soğuk havalar Doğu'da etkili olmaya devam ediyor Özellikle Ardahan'da Sibirya'yı andıran bir hava var. Şehirde gece sıfırın altında 16'ya kadar düştü. Termometreler Göle ilçesinde ise eksi 22,2'yi, Hanak'ta da 14,6'yı gördü. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatanlar, buz tutan araçlarını çalıştıramadı. Kimi ateş yakarak motoru ısıtmaya çalıştı, kimi ise yaya olarak yoluna devam etti. Vatandaşlardan Ulgar Anıl Karabağa "Ardahan'da hayat resmen dondu. Isınamıyoruz. Kışa teslim olduk" dedi.

Göle'de hayat dondu, eksi 22,2 derece

ŞELALE DONDU

Kış Sivas'ta da çetin geçiyor. Şehir merkezine 51 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesindeki Yıldız Şelalesi buz tuttu. Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki şelalede buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar, dondurucu soğuğa rağmen bu görsel şöleni görmek için bölgeye gitti. Ziyaretçiler "Şelale yazın ayrı kışın ayrı güzel. Onu böyle görmek her şeye değer. Burada huzur var" dedi.

OSMANİYE'DE KAR

Yurdun güney kesimlerinde yer alan Osmaniye'ye kar yağdı. Amanos Dağları’nda yer alan Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Osmaniye merkezde geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde yerini kar yağına bıraktı. Merkeze bağlı Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Ardahan’da hayat durdu, Göle'de hava sıcaklığı eksi 25,5’i gördü ​Kar yağışının ardından şiddetli soğukların hüküm sürdüğü Ardahan’da hayat durdu.

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü Ardahan’ın Göle ilçesine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.