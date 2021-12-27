Türkiye Gazetesi

Sivas'a bağlı Yıldız beldesinde dondurucu soğuğa aldırış etmeden sürü güden 11 yaşındaki Ömer, görenleri duygulandırıyor. Ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Ömer Aktaş, hasta olan babası çalışamadığı için okul vakti dışında çobanlık yaparak abisine yardım ediyor.

BABASI HASTA OLDUĞU İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu şu günlerde Ömer'in ailesine destek olmak için verdiği mücadele yürek ısıtıyor.

Ortaokul 6. sınıf öğrencisi olan Ömer Aktaş, okuldan arta kalan zamanda sürü gidiyor.

Babası hasta olduğu için çalışmak zorunda olduğunu belirten minik Ömer, yaptığı işin kendisine çok zor gelmediğini ama ellerinin çok üşüdüğünü belirtti. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Ömer en çok kuzusunu sevdiğini söyledi.

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