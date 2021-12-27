Türkiye Gazetesi

Herkesin hayalidir bulunduğu yeri terk edip uzaklarda yaşamak. Ancak bu hayali pek az kişi gerçekleştirebilir. Bunu başaranlardan biri de Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mustafa Ünlü. 6 yıl önce canına tak eden Ünlü "Bu dünya yalan" deyip münzevi bir hayatı seçti ve 2 metrelik teknesinde yaşamaya karar verdi.

İstanbul başta olmak üzere, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in her yerini gezen Ünlü "Bu yalan dünyada önüme ne attıysam boş çıktı. Her şeyi yalan görmeye başladım. Dünya bana boş geldi. İnsanlar burada kendi kendilerini kandırıyor. Hayatımızı öyle yalan gibi sürdürmeye gayret ediyoruz” dedi.

ALTI SENEDİR BU SANDALDA YATIP KALKIYORUM

Geçimini balıktan sağladığını belirten Ünlü “Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek getiriyorlar. Altı senedir bu sandalda yatıp kalkıyorum. Bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine üşüyorsun" diye konuştu. Mustafa Ünlü, yılda bir hafta çocuklarında kaldığını da sözlerine ekledi.

"BÜTÜN MAL VARLIĞINI KAYBETTİ"

İlçede tekne imalatı yapan Timur Arslan da "Mustafa Dayı'nın büyük tekneleri vardı. Başına kötü eyler geldi. Bütün mal varlığı elinden gitti. Şimdi bu iki metrelik teknede hayatına devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Kendisine 'Yalan Dünya' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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