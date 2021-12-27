Samsun-Sinop karayolu Bostancılı mevkisi Sinop giriş istikameti üzerinde kaza meydana geldi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü C.Y., önce seyir halindeki otomobile, sonra da elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan C.Y. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bölgedeki trafiğin seyri, emniyet ekiplerince kontrollü şekilde devam etti.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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