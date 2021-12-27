Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi, Şair Fitnat Sokak'ta acı bir olay son anda engellendi. 7 katlı binanın zemin katında yaşayan Afganistan uyruklu aile, sobayı yaktıktan İl Göç İdaresi'ndeki işlemleri için evden ayrıldı. Aile, 1,5 yaşındaki çocuklarını ise evde tek başına bıraktı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcım, yangın çıkardı. Dumanları fark eden komşular durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

BEBEĞİN SESİNİ DUYUP KAPIYI KIRDI

Evdeki bebeğin sesini duyan Afganistan uyruklu komşulardan biri kapıyı kırarak içeri girdi. Şahıs, dumandan etkilenen bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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