Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da 2. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, önceki gün Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. 7 yaşındaki C.K. isimli kız çocuğu evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen çocuğu Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.



Kedisini kurtarmaya çalışırken balkondan düşen genç doktor hayatını kaybetti Tekirdağ’dan İstanbul’a ailesine ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, balkona kaçan kedisini kurtarmaya çalışırken 5. kattan düşüp hayatını kaybetti.



Eve balkondan girmek isteyen çocuk 2 kattan düştü Samsun'da meydana gelen olayda yanında anahtarı olmadığı için evine balkondan girmeye çalışan çocuk 2. kattan aşağıya düştü.