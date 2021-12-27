Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 10 yaşındaki Doğan Gül, Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi. Sobayı tinerle yakmaya çalışan Gül'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu. Küçük çocuk feci şekilde can verdi.

Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Gül'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü.

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