Türkiye Gazetesi

Kütahya'daki feci kazada 1 kişi canından oldu. Ergün Özcan (42) yönetimindeki 26 AEC 928 plakalı minibüs, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 35. kilometresinde, aynı yönde giden C.Ç'nin kullandığı 54 AER 311 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



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