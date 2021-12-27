Türkiye Gazetesi

Tokat'ta korkutan yangın, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Mehmet Coşkun’a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, geceyi aydınlatan alevler mahallede korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.



Reşadiye Belediye Başkan Vekili Turgut Şahin, yangında tek tesellilerinin yaralı veya can kaybı olmaması olduğunu kaydetti.



Düzce'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı Düzce'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerine gelerek müdahaleye başladı. Alevler, bir süre sonra kontrol altına alındı.



İzmir'de yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti İzmir'de bir evde başlayan yangın kısa sürede büyürken, evdeki 3 kardeş alevlerin arasında kaldı. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, küçük çocukların hayatını kaybettiği öğrenildi.