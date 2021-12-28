Erzurum'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Y. A idaresindeki otomobil, ilçenin Çevirme Mahallesi Taşlıbağ mezrası kırsalında kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan O.A, hayatını kaybetti, hafif yaralanan sürücü Y.A. ise olay yerinde çağrılan ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı Bursa Gemlik gişelerinde 3 araç birbirine girdi. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı kuruldu
Feci kaza! Düğün yolu ölüm yolu oldu Adana'da düğüne giderken kaza geçiren çifti ölüm ayırdı. Araçta eşiyle seyahat eden talihsiz kadın hayatını kaybetti.