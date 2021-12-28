Türkiye Gazetesi

Sakarya’da seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SÜRÜCÜ DURUMU FARK EDİP ARACI TERK ETTİ

Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Tofaş marka otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Durumu fark ederek araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerini aradı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt'te devrilen askeri araç yandı, içindekiler kurtuldu Siirt’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araç yanmaya başlarken içindekiler ise kendini dışarı atarak kurtuldu.