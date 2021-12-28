Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ'E FIRTINA UYARISI

Rüzgarın ise genellikle güney, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don yaşanacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen değerlendirmeye göre ülke genelinde hava bulutlu iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu 'kar' uyarısı Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı 6 derece daha düşüyor... Karadeniz'le beraber 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji uyararak bu geceye dikkat çekti: İstanbul’a kar geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, İstanbul’a kar yağışı için önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.