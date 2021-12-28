Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’nda oturan 17 yaşındaki Doğu Türkistanlı Ensar H, Büyükçekmece'deki bir yakınının yanına gitti. Burada dolaşan genç, 16 yaşındaki Y.B.D. ile laf atma meselesi yüzünden tartıştı. Y.B.D, Ensar H'yi kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Y.B.D. ile arkadaşı Y.U. ise gözaltına alındı. İkili, karakolda bulundukları sırada video çekip TikTok'a yükledi. Zanlıların, videonun altına "Sizce ben adam vurduktan sonra karakolda TikTok çekmiş miyim?" yazması ise tepkilere sebep oldu.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan Y.B.D. tutuklandı, arkadaşı serbest bırakıldı.

Avcılar'da dehşet anları: Maskeli hırsızlar markete girip rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı Avcılar'da bir markete soygun için giren maskeli hırsızlar, kasiyeri rehin alıp kasaya yöneldi. O süreçte çıkan arbede de hırsızlara karşı koyan kasiyer, zanlılar tarafından bıçaklandı.

Sözleşmeli er, kadın polisi bıçakladı Antalya’da sözleşmeli er, tartıştığı kadın polis memurunu sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.