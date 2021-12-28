Türkiye Gazetesi

Nurdan ve Oğuzcan Yararcan çifti farklı havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapıyor. Çiftin kullandığı uçaklar, ilk önce Basra Körfezi'nde yan yana geldi, daha sonra aynı rota üstünden İstanbul'a ulaştı.



'UĞRAŞSAK DENK GELMEZ'



Pilot Nurdan Yararcan: - "Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi"

Farklı hava yolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzcan Yararcan çiftinin kullandığı uçaklar, tesadüf sonucunda Basra Körfezi'nde yan yana gelerek, aynı rota üzerinde sefer yaptı.

Bahreyn'den İstanbul'a gelen Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta kaptan pilotluk yapan Oğuzcan Yararcan ile Türk Hava Yollarının (THY) Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferinde ikinci pilot olarak görevli Nurdan Yararcan, uçuş sırasında hoş bir sürprizle karşılaştı.





Farklı hava yolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan Nurdan ve Oğuzcan Yararcan çiftinin kullandığı uçaklar, tesadüf sonucunda Basra Körfezi'nde yan yana gelerek, aynı rota üzerinde sefer yaptı.



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan hareket eden Nurdan Yararcan'ın görev yaptığı tarifeli uçak Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşinin kullandığı diğer bir uçak Bahreyn’den havalandı.



İKİ UÇAK TESADÜFEN AYNI ROTAYI TAKİP ETTİ

İki uçak, tesadüf eseri Basra Körfezi üzerinden itibaren yan yana gelerek, aynı rotayı takip etmeye başladı. Eşi ile aynı rotada İstanbul'a ulaşan Nurdan Yararcan gökyüzünde yaşadıklarını ve o anlara ait radar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yararcan, paylaşımda kütle çekim yasasının bile kendileri karşısında şaşkın olduğunu belirterek, "Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi." ifadelerini kullandı.



Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 452 özel harekat personelinin 3 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde özel harekat personelinin tatbikatı nefes kesti.

