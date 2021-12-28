Dövizdeki sert düşüşün ardından marketlerdeki fiyatların ne zaman düşeceği merak konusuydu, beklenen açıklamalar ard arda gelmeye başladı. Büyük market zincirleri Migros, CarrefourSa ve Şok'un ardından BİM'de indirime gittiğini duyurdu.
YÜZDE 8 İLA 40 VARAN İNDİRİM
Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.
Öte yandan Pazartesi günü Migros'tan indirim açıklaması gelmişti. Açıklamada, "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçek yağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti
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