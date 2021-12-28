Gaziantep'te iki Pitbull tarafından parçalanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in hayatta kalması mücadele devam ederken bir benzer olay da İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki A.B, Pitbull ile sokağa çıktı. Köpeği dolaştırırken bir anda tasmasını bıraktı. Çocukları kovalamaya başlayan Pitbull, 7 yaşındaki H.E'nin üzerine atladı. Köpek tarafından ısırılan çocuğu vatandaşlar zar zor kurtardı.
"PİTBULLARI İSTEMİYORUM"
Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen H.E. "Markete gidiyordum. Köpeği üstüme saldılar. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı. Pitbullları istemiyorum çünkü tehlike saçıyorlar" dedi. Çocuğunu ısıran köpeğin daha önce başkalarına da saldırdığını söyleyen baba İlhami E. de "Oğlumu 2-3 kişi zor kurtarmış. Bu hayvanlar saldırgan bir ırk; insanların vücutlarında telafisi olmayan yaralara yol açabiliyor. Olayla ilgili suç duyurunda bulunduk, şikayetçi de olduk. Ancak köpek hala sahibinin elinden alınmış değil ve tehlike saçmaya devam ediyor. Bu köpek yarın bir gün başkasının çocuğunun da canını yakabilir. Bunun olmaması için o köpeğin sahibinin elinden alınması gerekiyor" diye konuştu.
"OĞLUM KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYOR"
İlhami E, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek "Gece uyku uyuyamıyor, tek başına okula gidemiyor, sokağa dahi çıkamıyor. Pitbulları artık yasaklasınlar" ifadelerini kullandı.
Pitbulların yaraladığı Asiye'nin son durumunu doktoru açıkladı Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanan minik Asiye'nin doku naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiye'yi uyandırdıklarını aktaran Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar" diye konuştu.
Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.
Bir pitbull dehşeti haberi de İzmir'den geldi
Gaziantep'te küçük Asiye Ateş'in Pitbullar tarafından ağır yaralanmasının ardından peş peşe benzer saldırılar geldi. Son olay ise İzmir'den... 7 yaşındaki çocuk, Pitbull'un saldırısına uğradı.
Gaziantep'te iki Pitbull tarafından parçalanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in hayatta kalması mücadele devam ederken bir benzer olay da İzmir'in Buca ilçesinde yaşandı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki A.B, Pitbull ile sokağa çıktı. Köpeği dolaştırırken bir anda tasmasını bıraktı. Çocukları kovalamaya başlayan Pitbull, 7 yaşındaki H.E'nin üzerine atladı. Köpek tarafından ısırılan çocuğu vatandaşlar zar zor kurtardı.
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