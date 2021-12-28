Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Hamzallı Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki Recep Yener, kamyonetiyle portakal bahçesinden evine dönerken yol kenarında bir tilkinn şahine saldırdığını gördü. Aracını durduran Yener, tilkiyi kovalayıp bitkin haldeki şahini poşetle yakaladı. Evine bir süre baktığı kuşu, Nazilli Belediyesi önünde Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaşlı adamın bu esanda gözleri doldu.



"DURUMUNA ÇOK ÜZÜLDÜM

Recep Yener "Birer metre arayla uçup yere konuyordu. Bir müddet kovaladıktan sonra yakaladım. Zamanında çobanlık yaptım, hayvanın durumuna çok üzüldüm. Tilkiler kovalıyordu, onların elinden kurtardım. Hayvana önce su verdim. Arabanın içinde Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince kendine geldi. Doğruyu söylüyorum, abartı yok" diye konuştu. Öte yandan, ekipler kuşu Hayvanları Koruma Derneğine götürdü.

