Türkiye Gazetesi

Kırklareli’nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan sağanak sebebiyle Çürtlen Deresi taştı. Derenin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi üzerinde bulunan bazı evlerin bodrum katları sular içinde kaldı.



MAHSUR KALANLARIN İMDASINA İŞ MAKİNALARI YETİŞTİ

Evlerinde mahsur kalanlar ise iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. Yoğun yağış nedeniyle yolların kapandığını dile getiren Aydın Yavaş, iş makinasıyla kurtarıldığını söyledi.

Ordu’da dere taştı, yol ulaşıma kapandı Ordu’da etkili olan sağanak sonrası bir derenin taşması nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.



Rize sağanağa teslim! Dere taştı Rize'de şiddetli yağış sonrası Pazar ilçesinde bulunan bir dere taştı.