Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, bir işçinin sonu ekmek parası oldu. 6 katlı binanın çatısını tamir etmek üzere çıkan talihsiz vatandaş, henüz belirlenemeyenn nedenle apartman boşluğundan düşüp yere çakıldı.

DÜŞME SESİ KORKUNÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi 209. Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 50 yaşlarındaki Selim Topuzoğlu, 6 katlı bir binanın çatısını tamir ettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartman boşluğuna düştü. Sesi duyan apartman sakinleri Topuzoğlu'nun boşluğa düştüğünü fark ederek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri Topuzoğlu'nu düştüğü apartman boşluğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayda ağır yaralanan Topuzoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Binanın giriş katında esnaf olan Halil Şanlı, “Biz burada esnafız. Bir ara ses geldi. Biz sesi araştırdık. Bir şey bulamadık. Çatıda çalışan arkadaşı yan binadaki bir kadın fark etmiş. Daha sonra binayı araştırdığımızda iki bina arasındaki aydınlatma boşluğuna çalışan bir arkadaşın düştüğünü fark ettik. Yarım saat falan kalmış orada. Sonra sağlık ekiplerine haber verdik. Onlar da baktılar. ‘Ağır yaralı’ dediler. Ambulans aldı götürdü” diye konuştu.

Ekmek parası sonu oldu: Feci olay dehşete düşürdü Samsun'da tarlada çalıştığı esnada bir anlık dikkatsizlikle direksiyon hakimiyetini kaybeden talihsiz adam, traktörünün devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Feci ölüm! Ekmek parası sonu oldu... Bolu’da 3 katlı apartmanın çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen çatı ustası hayatını kaybetti.