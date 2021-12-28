Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Sağlık Meslek Lisesi önünde acı bir kaza gerçekleşti. Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencisi Nefise Buruk'a, yaya geçidinden geçtiği sırada A.Y. idaresindeki kamyonet çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız, ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye ambulans gönderildi. Yaralı kız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken Buruk'un olay yerinde etrafa saçılan okul çantası ile ayakkabıları yakınlarına teslim edildi.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı Bursa Gemlik gişelerinde 3 araç birbirine girdi. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı kuruldu
Kazada yaralanan yolcudan ilginç tepki: Çek kanka güzel çek Şile otoyolunda akıl almaz kaza. Otoyolda ilerleyen bir otomobil makas atan bir otomobilin arkadan çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ilginç diyaloğu dikkat çekti. Tedavisi görülürken ekipler tarafından çekilen yaralı, “Çek kanka güzel çek" demesi gündem oldu.