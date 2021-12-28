Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 çocuk yaralandı. Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi önünde, Yusuf Bal yönetimindeki yolcu otobüsü ile Hüseyin Kapan idaresindeki otomobil çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, otomobilde bulunan çocuklar Ensar, Emir Talha, Esra ve Pınar Kapan hafif yaralandı. Çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık personeli yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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